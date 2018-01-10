В Воронеже в больницу привезли младенца с вязальным крючком в глазу
В Воронеже в медучреждение доставили младенца, у которого в глазу находился вязальный крючок. Хирургическое вмешательство провели в новогоднюю ночь.
Эти данные презентовали в региональном департаменте здравоохранения. Девочке сделали операцию. Медики смогли сохранить ребенку зрение. В пятницу маленькую пациентку намерены выписать. Помимо этого, 1 января в региональную больницу №1 привели 7 пострадавших по итогам пожара в улице Старых Большевиков.
В их числе был отравившийся угарным газом малыш, которого доставили в реанимацию. На сегодня его состояние уже стабилизировано, поэтому он пребывает в реабилитации. Суммарно в Воронежской области на праздниках скорая помощь прибывали на вызовы около 9500 раз.
Эти данные презентовали в региональном департаменте здравоохранения. Девочке сделали операцию. Медики смогли сохранить ребенку зрение. В пятницу маленькую пациентку намерены выписать. Помимо этого, 1 января в региональную больницу №1 привели 7 пострадавших по итогам пожара в улице Старых Большевиков.
В их числе был отравившийся угарным газом малыш, которого доставили в реанимацию. На сегодня его состояние уже стабилизировано, поэтому он пребывает в реабилитации. Суммарно в Воронежской области на праздниках скорая помощь прибывали на вызовы около 9500 раз.
Автор: Валерий Антонов