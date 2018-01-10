Роснефть продала сеть АЗС в Украине
Компания Роснефть продала структуры Fargrade Ltd и Rosneft Management Company Ltd, предприятия являются собственниками АЗС в Украине. Данные структуры исключены из перечня аффилированных юридических лиц Роснефти.
Московские массмедиа, ссылаясь на документы компании, указывают, что дата наступления изменений - 20 декабря 2017 года. Предприятия Fargrade Ltd и Rosneft Management Company Ltd владеют ООО «Восток» с офисом в Киеве, официально контролирующей сеть АЗС.
В Украине, по информации агентства, количество указанных заправок составляет около 150 единиц. В феврале 2017 года масмедиа сообщили, что компания Лукойл закрыла сделку, связанной с реализацией своего последнего актива в соседнем государстве.
Московские массмедиа, ссылаясь на документы компании, указывают, что дата наступления изменений - 20 декабря 2017 года. Предприятия Fargrade Ltd и Rosneft Management Company Ltd владеют ООО «Восток» с офисом в Киеве, официально контролирующей сеть АЗС.
В Украине, по информации агентства, количество указанных заправок составляет около 150 единиц. В феврале 2017 года масмедиа сообщили, что компания Лукойл закрыла сделку, связанной с реализацией своего последнего актива в соседнем государстве.
Автор: Семен Зайцев