Видео Ольги Бузовой в трусах взорвало Сеть
Видео с трусами Ольги Бузовой взорвало бурные обсуждения в Сети. Телеведущая поделилась записью, на которой двигает бедрами. Последние украшены рисунками, созданными, предположительно, при помощи хны. В течение 3-х часов с момента публикации видео просмотрели почти 100 тысяч раз.
На видео верхняя одежда поднята для демонстрации живота с пирсингом. Пользователи отреагировали на ролик различным образом. Одни оставили положительные комментарии, но другие заявили, что сильно разочарованы. При этом некоторые посчитали, что девушка сделала тату, в то время как иные уверены, что тату временные. Большинство считают, что это просто рисунок при помощи хны.
Многие подписчики возмутились из-за публикации откровенного контента, после чего дали рекомендацию не стесняться и для очередного поста обнажиться полностью. Поклонники призвали знаменитость не обращать внимание на негативные сообщения и поступать по своему желанию.
На видео верхняя одежда поднята для демонстрации живота с пирсингом. Пользователи отреагировали на ролик различным образом. Одни оставили положительные комментарии, но другие заявили, что сильно разочарованы. При этом некоторые посчитали, что девушка сделала тату, в то время как иные уверены, что тату временные. Большинство считают, что это просто рисунок при помощи хны.
Многие подписчики возмутились из-за публикации откровенного контента, после чего дали рекомендацию не стесняться и для очередного поста обнажиться полностью. Поклонники призвали знаменитость не обращать внимание на негативные сообщения и поступать по своему желанию.
Автор: Валерий Антонов