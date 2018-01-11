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Первую модель марки Land Rover случайно обнаружили в Великобритании
Внедорожник Land Rover, выпущенный в 1948 году, будет отреставрирован и предстанет перед общественностью в 2018 году. Восстановлением случайной находки в виде раритетной модели SUV-класса, обнаруженной в Уэльсе, займется Jaguar Land Rover Classic Works и посвятит его дебют к 70-летию бренда.

Первую модель марки Land Rover случайно обнаружили в Великобритании


По заявлению представителей компании Land Rover, найденный старый внедорожник представляет историческую ценность для мировой автомобильной индустрии. Машина простояла несколько десятилетий, известно, что в свое время она была куплена неким коллекционеров, который мечтал заняться восстановлением раритетного авто, но так и не исполнил задуманного. По данным источника, найденный Land Rover является одним из первых автомобилей, выпущенных знаменитым брендом.

Реставрацией ценной находки займется подразделение Jaguar Land Rover Classic Works, которая планирует представить полностью восстановленный внедорожник на торжествах, посвященных 70-летнему юбилею компании Land Rover.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 08:08
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