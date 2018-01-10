Госдума РФ отклонила проект закона о поддержке находящихся за чертой бедности граждан
Госдума РФ отклонила проект закона, предложенный фракцией КПРФ, речь идёт о помощи лицам, находящимся за чертой бедности. Предложение входит в число проектов к первоочередному рассмотрению на протяжении весенней сессии.
В проекте КПРФ предлагается выплачивать ежемесячную помощь за счет средств государственного бюджета. В документе указывается, что получателями выплат предлагается считать граждан, чьи доходы находятся ниже величины прожиточного минимума. При этом предложено ввести коэффициент 1,3. В проекте закона КПРФ предусматривается, что денежные средства могут расходоваться на приобретение лекарственных препаратов, товаров непродовольственной группы и продуктов питания.
Предусмотрена и оплата услуг, перечень и состав которых определены правительством России. Особо в проекте закона отмечено, что помощь не должна предоставляться гражданам в виде наличных средств.
В проекте КПРФ предлагается выплачивать ежемесячную помощь за счет средств государственного бюджета. В документе указывается, что получателями выплат предлагается считать граждан, чьи доходы находятся ниже величины прожиточного минимума. При этом предложено ввести коэффициент 1,3. В проекте закона КПРФ предусматривается, что денежные средства могут расходоваться на приобретение лекарственных препаратов, товаров непродовольственной группы и продуктов питания.
Предусмотрена и оплата услуг, перечень и состав которых определены правительством России. Особо в проекте закона отмечено, что помощь не должна предоставляться гражданам в виде наличных средств.
Автор: Семен Зайцев