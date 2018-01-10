Город в Казахстане засыпало снегом черного цвета
В Казахстане город оказался засыпан черным снегом. Ключевой причиной аномалии оказались выбросы металлургического комбината. Глава города Темиртау обратился к экологам за помощью. Снимки необычных осадков размещены в интернете.
Местные жители выразили уверенность, что черный наст возник из-за деятельности металлургического комбината «Арселормиттал». При этом руководители предприятия категорически отрицают причастность площадки к загрязнению окружающей среды.
В компании уверены, что негативное воздействие на экологию вызвано ростом количества транспортных средств на дорогах города, а также печное отопление, используемое в более чем 4 тысячах домов. На сегодня при участии «Арселормиттала» сформирована специальная комиссия для анализа пылевых примесей в осадках. В соответствии с информацией СМИ, образцы чёрного снега взяты также независимыми экологами.
Местные жители выразили уверенность, что черный наст возник из-за деятельности металлургического комбината «Арселормиттал». При этом руководители предприятия категорически отрицают причастность площадки к загрязнению окружающей среды.
В компании уверены, что негативное воздействие на экологию вызвано ростом количества транспортных средств на дорогах города, а также печное отопление, используемое в более чем 4 тысячах домов. На сегодня при участии «Арселормиттала» сформирована специальная комиссия для анализа пылевых примесей в осадках. В соответствии с информацией СМИ, образцы чёрного снега взяты также независимыми экологами.
Автор: Валерий Антонов