YouTube отправил в бан несколько сотен российских каналов
YouTube отправил в бан несколько сотен российских каналов. Прежде всего, сервис наказал пользователей, которые злоупотребляли накручиванием показателей. Более 200 российских каналов подверглись блокировке администрацией видеохостинга за политическое содержание и за дублирование контента известных блогеров.
В черный список российского сегмента YouTube попали также иностранные пользователи, появившиеся в российском YouTube из-за фейковых просмотров. Подробную информацию о списке попавших в бан и о причинах блокировки руководство ресурса не предоставило. Хотя известны случаи, когда в администрации YouTube благосклонно относятся к нарушителям правил размещения видео. Например, нашумевший январский скандал, когда пользователи требовали запретить одного из самых известных блогеров за размещение им видео с телом мертвого человека, однако канал нарушителя до сих пор не удален.
В черный список российского сегмента YouTube попали также иностранные пользователи, появившиеся в российском YouTube из-за фейковых просмотров. Подробную информацию о списке попавших в бан и о причинах блокировки руководство ресурса не предоставило. Хотя известны случаи, когда в администрации YouTube благосклонно относятся к нарушителям правил размещения видео. Например, нашумевший январский скандал, когда пользователи требовали запретить одного из самых известных блогеров за размещение им видео с телом мертвого человека, однако канал нарушителя до сих пор не удален.
Автор: Артемов Сергей