Состояние народного артиста СССР Олега Табакова стало хуже
Самочувствие Табакова стало хуже. Накануне врачи сообщили, что артист пребывает в состоянии, характеризуемом как тяжелое, поэтому о выписке из медучреждения не говорили.
Как отмечает портал Москва24, артист был подключен к медаппарату искусственного вентилирования легких. В соответствии с предварительными сведениями, у Табакова понизилось давление, а для поддержания нормального уровня используются медикаментозные средства.
Артист был перевезен в больницу, а впоследствии его лечением плотно занимались специалисты. Табаков пребывает в оборудованной под его нужды палате.
Как отмечает портал Москва24, артист был подключен к медаппарату искусственного вентилирования легких. В соответствии с предварительными сведениями, у Табакова понизилось давление, а для поддержания нормального уровня используются медикаментозные средства.
Артист был перевезен в больницу, а впоследствии его лечением плотно занимались специалисты. Табаков пребывает в оборудованной под его нужды палате.
Автор: Валерий Антонов