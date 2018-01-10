В Сыктывкаре охранники обвинили женщину без кистей рук в краже перчаток
В Сыктывкаре молодую женщину, не имеющей кистей рук, обвинили в краже перчаток, по информации местных массмедиа, девушка стала инвалидом в юности. Охранники ТЦ утверждали, что камеры видеонаблюдения записали якобы факт хищения.
СМИ сообщают, что молодая женщина приехала с мужем ТЦ и набрала корзину покупок. Супруги побывали у полок с перчатками, они купили пару для сына. На кассе к ним подошел охранник и попросил показать перчатки, вслед за этим содержимое тележки было обследовано. Женщине было предложено предъявить перчатки на её протезах к осмотру. Девушка сняла специально натянуты на протезы изделия. По рации был вызван начальник охраны, он прибыл к месту инцидента.
Женщина отстегнула протезы и показала охране перчатки, вслед за этим она вышла из торгового зала. Руководство гипермаркета принесло свои извинения покупательнице, ей преподнесли подарки. Директор магазина сообщил, что провинившиеся охранники ЧОПа больше в ТЦ не работают.
СМИ сообщают, что молодая женщина приехала с мужем ТЦ и набрала корзину покупок. Супруги побывали у полок с перчатками, они купили пару для сына. На кассе к ним подошел охранник и попросил показать перчатки, вслед за этим содержимое тележки было обследовано. Женщине было предложено предъявить перчатки на её протезах к осмотру. Девушка сняла специально натянуты на протезы изделия. По рации был вызван начальник охраны, он прибыл к месту инцидента.
Женщина отстегнула протезы и показала охране перчатки, вслед за этим она вышла из торгового зала. Руководство гипермаркета принесло свои извинения покупательнице, ей преподнесли подарки. Директор магазина сообщил, что провинившиеся охранники ЧОПа больше в ТЦ не работают.
Автор: Семен Зайцев