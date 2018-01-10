Под Воронежем 10-летний мальчик умер при игре с братом
Под Воронежем ребенок 10 лет умер во время игры с братом. Трагический случай произошел в поселении Преображенка. Известно, что дети по очереди прыгали с высоты второго яруса своей кровати. При одном из прыжков старший мальчик зацепился капюшоном ветровки и повис над полом.
Вшитый в одежду замок-молния вызвал удушье, надавив на горло ребенка. Младший ребенок позвал взрослых, но спасти его брата не удалось. Работники следственных органов подтвердили смерть ребёнка по причине несчастного случая.
«По факту гибели мальчика инициирована проверка, определяются все детали и обстоятельства трагического инцидента», — сообщили правоохранители.
Семья погибшего числится как малообеспеченная, однако благополучная. До смерти одного из малышей в доме воспитывались 11 детей младше 18 лет.
Вшитый в одежду замок-молния вызвал удушье, надавив на горло ребенка. Младший ребенок позвал взрослых, но спасти его брата не удалось. Работники следственных органов подтвердили смерть ребёнка по причине несчастного случая.
«По факту гибели мальчика инициирована проверка, определяются все детали и обстоятельства трагического инцидента», — сообщили правоохранители.
Семья погибшего числится как малообеспеченная, однако благополучная. До смерти одного из малышей в доме воспитывались 11 детей младше 18 лет.
Автор: Валерий Антонов