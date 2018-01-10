СМИ: Представитель Ивана Краско избил в телестудии возлюбленного супруги 87-летнего актера
Директор 87-летнего Ивана Краско, также являющийся его пиар-менеджером, избил возлюбленного 27-летней Натальи Краско. У пострадавшего имеются ссадины, инцидент состоялся в ходе одной из телепередач.
Сообщается, что супруга Ивана Краско якобы была уличена в измене, женщина увлеклась молодым мужчиной. Тот заявил в телестудии, что готов бороться за её любовь и ждать, пока она примет решение о разводе. Массмедиа информируют, что отношения между возлюбленными начались летом прошлого года. В ходе телепередачи, куда была приглашена супруга 87-летнего артиста и его директор, присутствовал и предполагаемый любовник. Когда молодой мужчина признался в своих чувствах, директор актёра, услышав это, полез в драку. Мужчины устроили потасовку непосредственно в студии, итогом конфликта стали ссадины и синяки у возлюбленного Натальи Краско.
Массмедиа сообщают, что сам Иван Краско на съёмки в студию не пришел. Он предполагает о возможной неверности супруги, указывают СМИ. Но актер тем не менее не планирует разрушать семью.
Сообщается, что супруга Ивана Краско якобы была уличена в измене, женщина увлеклась молодым мужчиной. Тот заявил в телестудии, что готов бороться за её любовь и ждать, пока она примет решение о разводе. Массмедиа информируют, что отношения между возлюбленными начались летом прошлого года. В ходе телепередачи, куда была приглашена супруга 87-летнего артиста и его директор, присутствовал и предполагаемый любовник. Когда молодой мужчина признался в своих чувствах, директор актёра, услышав это, полез в драку. Мужчины устроили потасовку непосредственно в студии, итогом конфликта стали ссадины и синяки у возлюбленного Натальи Краско.
Массмедиа сообщают, что сам Иван Краско на съёмки в студию не пришел. Он предполагает о возможной неверности супруги, указывают СМИ. Но актер тем не менее не планирует разрушать семью.
Автор: Семен Зайцев