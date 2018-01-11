Кабмин обязал научно обосновывать изменения в образовательных стандартах
В Кабмине РФ приняли решение о необходимости научного обоснования изменений, которые вносятся в образовательные стандарты. Подписанный Дмитрием Медведевым документ обнародован на сайте правительства.
Проекты, касающиеся вопросов общего образования, станут оцениваться с позиции соответствия ранее установленным приоритетам научно-технического развития РФ. Участниками независимой экспертизы станут Российская академия образования и Российская академия наук.
Сообщается, что проекты изменений изначально будут направляться на анализ в советы по профессиональным квалификациям.
Проекты, касающиеся вопросов общего образования, станут оцениваться с позиции соответствия ранее установленным приоритетам научно-технического развития РФ. Участниками независимой экспертизы станут Российская академия образования и Российская академия наук.
Сообщается, что проекты изменений изначально будут направляться на анализ в советы по профессиональным квалификациям.
Автор: Валерия Орлова