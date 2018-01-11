В Париже вооруженные люди пытались ограбить ювелирный магазин
В Париже группа вооруженных людей пыталась совершить ограбление ювелирного магазина, расположенного в здании отеля Ritz. Сведения со ссылкой на сотрудников полиции появились в СМИ.
Сообщается, полицейским удалось произвести задержание трех злоумышленников. Сейчас ведется поиск еще двух человек, скрывшихся с места преступления. Никто из посетителей магазина и персонала не пострадал. Заведено уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее в Париже воры ограбили магазин на 2 млн евро.
Сообщается, полицейским удалось произвести задержание трех злоумышленников. Сейчас ведется поиск еще двух человек, скрывшихся с места преступления. Никто из посетителей магазина и персонала не пострадал. Заведено уголовное дело, расследование продолжается.
Ранее в Париже воры ограбили магазин на 2 млн евро.
Автор: Джанабилова Татьяна П