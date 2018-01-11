Премьер Норвегии признала вред антироссийских санкций для королевства
Введенные против России западные санкции вредят экономике Норвегии. Такое заявление сделала Эрна Сольберг, премьер-министра королевства. По словам политика, на сегодняшний день практически невозможно «не работать и не говорить с РФ».
У Норвегии есть ряд экономических трудностей в некоторых районах государства из-за введенных Западом ограничений против Москвы. Сольберг отмечает, что решение о санкциях принималось всем Евросоюзом, поскольку в данном вопросе странам необходимо сохранять единство.
В то же время премьер Норвегии подчеркнула, что у королевства налажены довольно хорошие отношения с РФ, особенно в сфере взаимодействия, которая затрагивает пограничные районы и рыболовство. Кроме этого, Сольберг считает Россию важным игроком на международной арене.
У Норвегии есть ряд экономических трудностей в некоторых районах государства из-за введенных Западом ограничений против Москвы. Сольберг отмечает, что решение о санкциях принималось всем Евросоюзом, поскольку в данном вопросе странам необходимо сохранять единство.
В то же время премьер Норвегии подчеркнула, что у королевства налажены довольно хорошие отношения с РФ, особенно в сфере взаимодействия, которая затрагивает пограничные районы и рыболовство. Кроме этого, Сольберг считает Россию важным игроком на международной арене.
Автор: Валерия Орлова