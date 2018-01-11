Военнослужащие США опубликовали фото эсминца «Карни» в Черном море
В интернете военнослужащие США разместили фотографии эсминца «Карни», боевой корабль вошел в акваторию Черного моря, прибыв в порт Одесса. В тексте, сопровождающим снимки, указывается, что в море наблюдается спокойная и тихая ночь.
Сообщается, что фото сделан в ночь на 7 января нынешнего года. В соцсети Facebook, в аккаунте под наименованием USS Carney, размещены несколько фотографий. Пользователи Сети оставили свои отзывы и лайки.
Особо отмечено, что в микроблоге размещён и снимок прибытия корабля в украинский порт 8 января. В аккаунте также опубликовали фотоснимок с учений, в них отрабатывались стрельбы боевыми снарядами.
Сообщается, что фото сделан в ночь на 7 января нынешнего года. В соцсети Facebook, в аккаунте под наименованием USS Carney, размещены несколько фотографий. Пользователи Сети оставили свои отзывы и лайки.
Особо отмечено, что в микроблоге размещён и снимок прибытия корабля в украинский порт 8 января. В аккаунте также опубликовали фотоснимок с учений, в них отрабатывались стрельбы боевыми снарядами.
Автор: Семен Зайцев