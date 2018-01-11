В Оренбурге ликвидировали опасную для жизни горку на улице 60 лет Октября
В Оренбурге ликвидировали опасную для жизни детей горку в районе перекрестка 60-летия Октября – переезд Знаменского. Сведения предоставила пресс-служба ГИБДД.
В зимний период возрастает количество аварий с участием детей, поэтому сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Горка», проверив популярные места для активного отдыха. При виде полицейских малыши разбежались. Сделанные замеры показали, что съезд с самодельного спуска заканчивается в 30-ти сантиметрах от дороги. Опасный участок коммунальщики засыпали песком.
Полицейские были удивлены реакцией местных жителей, попытавшихся отстоять право на горку. Оренбуржцы не припоминают, чтобы в их детстве горки таили в себе опасность и не хотят признавать, что дети могут съехать прямо под колеса проезжающего мимо автомобиля.
Согласно статистике, в прошлом году в городе зафиксировано 120 аварий, в которых травмированы 124 ребенка, еще один – погиб.
Ранее в Башкортостане девочка пострадала при катании на горке.
В зимний период возрастает количество аварий с участием детей, поэтому сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Горка», проверив популярные места для активного отдыха. При виде полицейских малыши разбежались. Сделанные замеры показали, что съезд с самодельного спуска заканчивается в 30-ти сантиметрах от дороги. Опасный участок коммунальщики засыпали песком.
Полицейские были удивлены реакцией местных жителей, попытавшихся отстоять право на горку. Оренбуржцы не припоминают, чтобы в их детстве горки таили в себе опасность и не хотят признавать, что дети могут съехать прямо под колеса проезжающего мимо автомобиля.
Согласно статистике, в прошлом году в городе зафиксировано 120 аварий, в которых травмированы 124 ребенка, еще один – погиб.
Ранее в Башкортостане девочка пострадала при катании на горке.
Автор: Джанабилова Татьяна П