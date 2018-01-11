Сергей Лазарев и Влад Топалов встретились после многолетней ссоры
Певцы Влад Топалов и Сергей Лазарев впервые встретились после многолетней ссоры. Будущие знаменитости познакомились в детстве, когда были в составе ансамбля «Непоседы». Фото со встречи исполнителей появилось на просторах социальной сети Instagram.
В 2001 году отец Топалова стал продюсером дуэта «SMASH!!». Спустя год группа победила на престижном конкурсе «Новая волна». Дуэт Лазарева и Топалова был одним из самых популярных в стране, миллионы девушек спорили, кто из участников является более красивым. Коллектив просуществовал менее четырех лет, поскольку в 2005 году Лазарев принял решение начать сольную карьеру. Тогда музыканты прекратили общаться.
В прошлом году Лазарев и Топалов решили забыть все прошлые обиды. В ходе шоу «Секрет на миллион» последний рассказал о причине разлада. Оказывается, некоторое время Влад Топалов употреблял наркотические средства и на фоне этого принял поступок Лазарева за предательство.
После новогодних праздников знаменитости встретились в одном из московских ресторанов за обедом. И Лазарев, и Топалов назвали друг друга «родными людьми».
В 2001 году отец Топалова стал продюсером дуэта «SMASH!!». Спустя год группа победила на престижном конкурсе «Новая волна». Дуэт Лазарева и Топалова был одним из самых популярных в стране, миллионы девушек спорили, кто из участников является более красивым. Коллектив просуществовал менее четырех лет, поскольку в 2005 году Лазарев принял решение начать сольную карьеру. Тогда музыканты прекратили общаться.
В прошлом году Лазарев и Топалов решили забыть все прошлые обиды. В ходе шоу «Секрет на миллион» последний рассказал о причине разлада. Оказывается, некоторое время Влад Топалов употреблял наркотические средства и на фоне этого принял поступок Лазарева за предательство.
После новогодних праздников знаменитости встретились в одном из московских ресторанов за обедом. И Лазарев, и Топалов назвали друг друга «родными людьми».
Автор: Валерия Орлова