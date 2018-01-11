Facebook планирует создать гаджет «Портал» для видеосвязи
Facebook планирует создать гаджет для видеосвязи. Стоимость «Портала» на рынке составит порядка 500 долларов. Представители компании слухи не комментируют.
Согласно инсайдерским данным, в конце весны Facebook представит девайс «Портал», позволяющий пользователям общаться в режиме видочата, смотреть фильмы и воспроизводить музыку. Устройство, работающее с сервисом Netflix или Spotify, оснащено микрофоном, динамиками и способно распознавать голосовые команды.
Ранее сообщалось, что в Facebook обнаружен новый вирус для майнинга криптовалюты.
Согласно инсайдерским данным, в конце весны Facebook представит девайс «Портал», позволяющий пользователям общаться в режиме видочата, смотреть фильмы и воспроизводить музыку. Устройство, работающее с сервисом Netflix или Spotify, оснащено микрофоном, динамиками и способно распознавать голосовые команды.
Ранее сообщалось, что в Facebook обнаружен новый вирус для майнинга криптовалюты.
Автор: Джанабилова Татьяна П