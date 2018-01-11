Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов с копиями фильма «Движение вверх»
Роскомнадзор принял решение о блокировке 20-ти сайтов, на которых размещались пиратские копии фильма «Движение вверх». Кроме этого, они были удалены со 147 интернет-ресурсов.
В надзорное ведомство обратились правообладатели кинокартины «Движение вверх». На данный момент большая часть сайтов проверена, специалистам осталось проанализировать на предмет размещения пиратского контента еще 22 ресурса. Администрация 20-ти сайтов проигнорировала предписание Роскомнадзора, поэтому они были заблокированы.
Картина «Движение вверх» вышла на экраны в январе текущего года, ее режиссером выступил Антон Мегердичев. Фильм рассказывает о победах и поражениях, которые меняют исторические события, о триумфе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года, когда впервые удалось выиграть у легендарной сборной США. В то время даже никто не мог подумать, что советская команда посягнет на первенство.
В надзорное ведомство обратились правообладатели кинокартины «Движение вверх». На данный момент большая часть сайтов проверена, специалистам осталось проанализировать на предмет размещения пиратского контента еще 22 ресурса. Администрация 20-ти сайтов проигнорировала предписание Роскомнадзора, поэтому они были заблокированы.
Картина «Движение вверх» вышла на экраны в январе текущего года, ее режиссером выступил Антон Мегердичев. Фильм рассказывает о победах и поражениях, которые меняют исторические события, о триумфе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года, когда впервые удалось выиграть у легендарной сборной США. В то время даже никто не мог подумать, что советская команда посягнет на первенство.
Автор: Валерия Орлова