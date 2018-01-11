Пензенская область удержала свои позиции в группе регионов с высокой устойчивостью
Пензенская область по-прежнему остается в составе группы регионов, устойчивость которых специалистами фонда «Петербургская политика» признана высокой. Ей присвоили значение в 7,7 балла.
В числе событий, которые положительно отразились на состоянии региона, указывается подписание губернатором соглашения относительно взаимодействия с Фондом развития промышленности, а также последующее одобрение вопроса о предоставлении займа в объеме 5 млн рублей для компании «Электромехизмерение». Помимо этого, были отмечены переговоры с «Кроношпаном» по вопросу планирования строительства на площадке завода для производства ДСП-плит. В рейтинге инвестклимата Пензенской области присвоили класс 3А1.
Отрицательными событиями оказались возбуждение уголовного дела против экс-замгубернатора Савина в соответствии с делом о мошенничестве, серия аварий тепломагистралей, а также митинг дольщиков в региональной столице. По уровню зарплат Пенза заняла 68-е место среди субъектов РФ.
В числе событий, которые положительно отразились на состоянии региона, указывается подписание губернатором соглашения относительно взаимодействия с Фондом развития промышленности, а также последующее одобрение вопроса о предоставлении займа в объеме 5 млн рублей для компании «Электромехизмерение». Помимо этого, были отмечены переговоры с «Кроношпаном» по вопросу планирования строительства на площадке завода для производства ДСП-плит. В рейтинге инвестклимата Пензенской области присвоили класс 3А1.
Отрицательными событиями оказались возбуждение уголовного дела против экс-замгубернатора Савина в соответствии с делом о мошенничестве, серия аварий тепломагистралей, а также митинг дольщиков в региональной столице. По уровню зарплат Пенза заняла 68-е место среди субъектов РФ.
Автор: Валерий Антонов