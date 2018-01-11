В Южной Корее готовятся запретить торговлю криптовалютой
В Южной Корее могут запретить торговлю криптовалютой на специальных биржах. По сообщению главы Миюста Пак Сан Ки, ведомство обнародует соответствующий документ в ближайшее время.
По данным властей Южной Кореи, не менее миллиона граждан государства уже успели вложить денежные средства в криптовалюту, однако у политиков есть определенные опасения по поводу торговли биткоинами. На чем именно они основываются, глава ведомства не говорит.
Ранее южнокорейское правительство уже заявляло о намерении ввести мораторий на анонимное использование криптовалют. Также власти планировали ужесточить наказание за совершение преступлений, связанными с ними.
По данным властей Южной Кореи, не менее миллиона граждан государства уже успели вложить денежные средства в криптовалюту, однако у политиков есть определенные опасения по поводу торговли биткоинами. На чем именно они основываются, глава ведомства не говорит.
Ранее южнокорейское правительство уже заявляло о намерении ввести мораторий на анонимное использование криптовалют. Также власти планировали ужесточить наказание за совершение преступлений, связанными с ними.
Автор: Валерия Орлова