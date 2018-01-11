CES-2018: В США создали ракетный ранец со скоростью разгона до 320 километров в час
В США создали ракетный ранец JB11 со скоростью разгона до 320 километров в час. За 12 минут джетпак может преодолеть 30 километров. Новую разработку JetPack Aviation показали на выставке CES-2018.
JB11 работает при помощи силовой установки, состоящей из шести турбореактивных моторов. Старые модели с двумя двигателями не могли преодолеть скоростной порог в 160 км/час. Обновленную версию, поднимающую пилота на высоту 4500 метров, удалось сделать более мощной.
JetPack Aviation выпускает ранцы в единичных экземплярах. В этом году устройство впервые подвергнут серьезным тестам, после которых компания подумает о серийном выпуске.
Ранее на CES показали новые смартфоны Alcatel.
JB11 работает при помощи силовой установки, состоящей из шести турбореактивных моторов. Старые модели с двумя двигателями не могли преодолеть скоростной порог в 160 км/час. Обновленную версию, поднимающую пилота на высоту 4500 метров, удалось сделать более мощной.
JetPack Aviation выпускает ранцы в единичных экземплярах. В этом году устройство впервые подвергнут серьезным тестам, после которых компания подумает о серийном выпуске.
Ранее на CES показали новые смартфоны Alcatel.
Автор: Джанабилова Татьяна П