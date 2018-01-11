Китай успешно испытал беспилотный монорельсовый поезд Yungui
В Китае прошли испытания монорельсового поезда Yungui, он создан инженерами компании BYD, конструкция представляет собой беспилотную транзитную систему. Тесты состоялись в Нинся-Хуэйском автономном округе, на северо-западе КНР.
Агентство «Синьхуа» сообщает, что поезда нового поколения соблюдают безопасную дистанцию друг между другом, отслеживая меняющуюся плотность пассажиропотоков. Беспилотный подвижной состав использует систему, распознающей лица, причём в полностью автоматическом режиме. Система получила наименование Yungui, она сконструирована и построена компаний BYD, ведущим национальным производителем транспортных средств, использующих альтернативную энергию. Проект реализован совместно с телекоммуникационной компанией Huawei. Поезд прошел по рельсам, они расположены на высоте четырех метров над землей, испытания состоялись 10 января в Иньчуане.
Согласно планов производителя, систему планируется ввести в техническую эксплуатацию на протяжении второго квартала нынешнего года. Монорельсовые поезда на первом этапе смогут достигать скорости 80 км/ч. В сравнении с подвижным составом метро, монорельсовые вагоны Yungui имеют низкую себестоимость, при этом они издают меньше шума.
Агентство «Синьхуа» сообщает, что поезда нового поколения соблюдают безопасную дистанцию друг между другом, отслеживая меняющуюся плотность пассажиропотоков. Беспилотный подвижной состав использует систему, распознающей лица, причём в полностью автоматическом режиме. Система получила наименование Yungui, она сконструирована и построена компаний BYD, ведущим национальным производителем транспортных средств, использующих альтернативную энергию. Проект реализован совместно с телекоммуникационной компанией Huawei. Поезд прошел по рельсам, они расположены на высоте четырех метров над землей, испытания состоялись 10 января в Иньчуане.
Согласно планов производителя, систему планируется ввести в техническую эксплуатацию на протяжении второго квартала нынешнего года. Монорельсовые поезда на первом этапе смогут достигать скорости 80 км/ч. В сравнении с подвижным составом метро, монорельсовые вагоны Yungui имеют низкую себестоимость, при этом они издают меньше шума.
Автор: Семен Зайцев