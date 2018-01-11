В Новосибирской области в ДТП погибли шесть человек, трое пострадали
В Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Авария была зафиксирована в четверг, 11 января, на 111-м км автотрассы Р-256 «Новосибирск-Барнаул». По данным сотрудников ГУ МВД по региону, имеется еще и трое пострадавших.
По имеющейся информации, примерно в 10:30 местному времени на вышеназванной магистрали столкнулись две иномарки. Водитель, пребывая за рулем транспортного средства Toyota Opa, выскочил на встречку, где и протаранил Honda Stream.
В результате аварии шесть человек скончались на месте. У троих пострадавших медики диагностировали травмы различной степени тяжести. По факту ДТП сотрудники полиции уже проводят проверку, в рамках которой устанавливают все обстоятельства и подробности случившегося.
По имеющейся информации, примерно в 10:30 местному времени на вышеназванной магистрали столкнулись две иномарки. Водитель, пребывая за рулем транспортного средства Toyota Opa, выскочил на встречку, где и протаранил Honda Stream.
В результате аварии шесть человек скончались на месте. У троих пострадавших медики диагностировали травмы различной степени тяжести. По факту ДТП сотрудники полиции уже проводят проверку, в рамках которой устанавливают все обстоятельства и подробности случившегося.
Автор: Валерия Орлова