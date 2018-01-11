В Москве у пенсионера украли из банковской ячейки 23 млн рублей
В Москве у 77-летнего пенсионера украли из банковской ячейки 23 млн рублей. Средства хранились в финансовом учреждении, расположенном на Кедровой улице Академического района. Инцидент прокомментировали в МВД РФ.
Сообщается, 10 января пострадавший написал заявление о краже 400 тыс. долларов, хранившихся в банковской ячейке. Преступление могло быть совершено с августа прошлого года по 10 января. Сотрудники банка инцидент не комментируют. Заведено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее в столице из банковской ячейки бесследно пропал 1 млн долларов.
Сообщается, 10 января пострадавший написал заявление о краже 400 тыс. долларов, хранившихся в банковской ячейке. Преступление могло быть совершено с августа прошлого года по 10 января. Сотрудники банка инцидент не комментируют. Заведено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее в столице из банковской ячейки бесследно пропал 1 млн долларов.
Автор: Джанабилова Татьяна П