В Германии остановили конвой с гаубицами США
В Германии остановили движение конвоя, в котором присутствовали гаубицы США. Дорожная полиция задержала колону, двигающуюся из Польши. Причиной стали множественные нарушения установленных правил, отмечается в сообщении правоохранителей из немецкой Саксонии.
Подчеркивается, что экспедиторская компания планировала доставить 6 гаубиц к установленному пункту в соответствии с заказом армии США. При этом в рамках проверки, реализуемой у города Баутцен работниками полиции, выявилось отсутствовал множества документов, которые нужны для перевозки вооружения.
Помимо этого, были выявлены нарушения норм перевозки грузов подобного типа. У водителей полуприцепов с размещенными там гаубицами не выдерживались режимы бодрствования и сна. На текущий момент транспортный конвой отправлен на спецстоянку. Он продолжит движение исключительно после выполнения всех требований к грузам соответствующей категории. Экспедиторскую компанию и водителей обязали выплатить штрафы.
Подчеркивается, что экспедиторская компания планировала доставить 6 гаубиц к установленному пункту в соответствии с заказом армии США. При этом в рамках проверки, реализуемой у города Баутцен работниками полиции, выявилось отсутствовал множества документов, которые нужны для перевозки вооружения.
Помимо этого, были выявлены нарушения норм перевозки грузов подобного типа. У водителей полуприцепов с размещенными там гаубицами не выдерживались режимы бодрствования и сна. На текущий момент транспортный конвой отправлен на спецстоянку. Он продолжит движение исключительно после выполнения всех требований к грузам соответствующей категории. Экспедиторскую компанию и водителей обязали выплатить штрафы.
Автор: Валерий Антонов