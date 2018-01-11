В Саратове на фельдшера «скорой» напал рецидивист с ножом
В Саратовской области неизвестный угрожал зарезать фельдшера скорой помочи. На данный момент 42-летний злоумышленник задержан сотрудниками местной полиции. Установлено, что он является рецидивистом.
К правоохранителям обратился 37-летний фельдшер скорой помощи. Мужчина рассказал, что в подъезде многоэтажного дома, находящегося на улице Чернышевского, злоумышленник угрожал ему ножом.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого. В отношении него было инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей 119 УК РФ. С рецидивиста взята подписка о невыезде.
К правоохранителям обратился 37-летний фельдшер скорой помощи. Мужчина рассказал, что в подъезде многоэтажного дома, находящегося на улице Чернышевского, злоумышленник угрожал ему ножом.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого. В отношении него было инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей 119 УК РФ. С рецидивиста взята подписка о невыезде.
Автор: Валерия Орлова