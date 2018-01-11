РФ не отправит делегацию на январскую сессию ПАСЕ
РФ не планирует отправлять делегацию на следующую сессию ПАСЕ, которая ожидается в январе. Причиной называют то, что в регламент ассамблеи не внесли поправки о защите прав интернациональных делегаций от дискриминаций. Этой информацией поделился вице-спикер Петр Толстой, который в нижней палате занимается международной деятельностью.
«Так как в регламент не внесли гарантии недискриминации прав всех делегаций, было принято решение воздержаться от участия нашей страны до изменений. Однако мы вели и собираемся вести консультации с ПАСЕ по этому поводу, чтобы убедить, что дискриминации способны нанести ущерб, в первую очередь, ассамблеи», - отметил Толстой.
Отвечая на вопрос, если ли возможность приглашения в РФ членов ПАСЕ по окончанию будущей сессии, вице-спикер сказал, что «это зависит от того, как пройдет стадия консультаций после мероприятия».
РФ и ассамблея постоянно находятся в диалоге, утверждает Толстой. Правда, «встречаться только ради встречи – неправильно», утверждает зампредседателя Думы.
«Мы стараемся убедить лидеров групп, сотрудников секретариата ПАСЕ и остальных в том, что нужны серьезные изменения», - добавил вице-спикер. «Он уверен, что многие согласны с Россией. Посмотрим, чем это может закончиться конкретно, что станет понятно после завершения сессии», – заключил чиновник.
«Так как в регламент не внесли гарантии недискриминации прав всех делегаций, было принято решение воздержаться от участия нашей страны до изменений. Однако мы вели и собираемся вести консультации с ПАСЕ по этому поводу, чтобы убедить, что дискриминации способны нанести ущерб, в первую очередь, ассамблеи», - отметил Толстой.
Отвечая на вопрос, если ли возможность приглашения в РФ членов ПАСЕ по окончанию будущей сессии, вице-спикер сказал, что «это зависит от того, как пройдет стадия консультаций после мероприятия».
РФ и ассамблея постоянно находятся в диалоге, утверждает Толстой. Правда, «встречаться только ради встречи – неправильно», утверждает зампредседателя Думы.
«Мы стараемся убедить лидеров групп, сотрудников секретариата ПАСЕ и остальных в том, что нужны серьезные изменения», - добавил вице-спикер. «Он уверен, что многие согласны с Россией. Посмотрим, чем это может закончиться конкретно, что станет понятно после завершения сессии», – заключил чиновник.
Автор: Дрокина Татьяна