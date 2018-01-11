Биткоин подешевел до 13 тысяч долларов
Портал CoinMarketCap сообщил об удешевление криптовалюты, биткоин стал дешевле на 6,3-11% на торговых площадках. Падение курса произошло после объявления Южной Кореей о намерениях наложить полный запрет на торговлю виртуальными валютами в стране.
Сообщается, что на бирже Bitfinex биткоин опустился в стоимости до 13,36 тыс. долларов (6,3%). На биржевой площадке GDAX снижение произошло до 13,47 тыс. долларов. Интернет-портал Coindesk сообщает, что криптовалюта стала дешевле на 11%, достигнув в отрицательном росте 13,25 тыс. долларов. Согласно информации CoinMarketCap, биткоин снизился до 13,13 тыс. долларов (на 07:54 мск).
Пак Сан Ги, министр юстиции Южной Кореи, заявил в массмедиа, что в стране разрабатывается проект закона, он предусматривает запрет на торговлю виртуальными валютами, власти обеспокоены сложившейся ситуацией. В настоящее время страна является одним из ведущих рынков по операциям с Ethereum и биткоином.
Сообщается, что на бирже Bitfinex биткоин опустился в стоимости до 13,36 тыс. долларов (6,3%). На биржевой площадке GDAX снижение произошло до 13,47 тыс. долларов. Интернет-портал Coindesk сообщает, что криптовалюта стала дешевле на 11%, достигнув в отрицательном росте 13,25 тыс. долларов. Согласно информации CoinMarketCap, биткоин снизился до 13,13 тыс. долларов (на 07:54 мск).
Пак Сан Ги, министр юстиции Южной Кореи, заявил в массмедиа, что в стране разрабатывается проект закона, он предусматривает запрет на торговлю виртуальными валютами, власти обеспокоены сложившейся ситуацией. В настоящее время страна является одним из ведущих рынков по операциям с Ethereum и биткоином.
Автор: Семен Зайцев