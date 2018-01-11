Ученые ТГУ создадут левитационный 3D-принтер к 2020 году
Ученые из ТГУ создадут к 2020 году акустический левитационный 3D-принтер, работающий на ультразвуке, который может поддерживать материал для печати в «подвешенном» состоянии. Сведения размещены на сайте ВУЗа.
При акустической левитации излучатели, направленные друг на друга, воспроизводят волну, которая «застывает» в одном положении. В области с меняющейся амплитудой появляются участки с повышенным или пониженным давлением, позволяющие небольшим объектам левитировать в воздухе.
Группа инженеров под руководством Дмитрия Суханова используют этот принцип в работе трехмерного принтера. За основу «зависающих» объектов возьмут порошок, который при печати будет осаждаться на нужных участках. Такой метод позволит создавать объекты из агрессивных реагентов.
Тестовый прототип уже готов и проходит тестирование. На данном этапе он работает с частицами пенопласта, который при помощи специальной программы перемещается по заданной траектории.
Ранее исследователи обещали создать на 3D-принтере импланты.
При акустической левитации излучатели, направленные друг на друга, воспроизводят волну, которая «застывает» в одном положении. В области с меняющейся амплитудой появляются участки с повышенным или пониженным давлением, позволяющие небольшим объектам левитировать в воздухе.
Группа инженеров под руководством Дмитрия Суханова используют этот принцип в работе трехмерного принтера. За основу «зависающих» объектов возьмут порошок, который при печати будет осаждаться на нужных участках. Такой метод позволит создавать объекты из агрессивных реагентов.
Тестовый прототип уже готов и проходит тестирование. На данном этапе он работает с частицами пенопласта, который при помощи специальной программы перемещается по заданной траектории.
Ранее исследователи обещали создать на 3D-принтере импланты.
Автор: Джанабилова Татьяна П