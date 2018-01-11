Актуальные новости
Московское время
:
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018
exclusive / Происшествия

В Башкирии водитель КАМАЗа погиб, потеряв управление на спуске
В Башкирии погиб водитель КАМАЗа, поскольку потерял контроль над транспортным средством на спуске. Инцидент произошел минувшим вечером на 97-м км автотрассы «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск». Информацию подтвердили в местном ГИБДД.

В Башкирии водитель КАМАЗа погиб, потеряв управление на спуске


За рулем КАМАЗа находился 58-летний местный житель города Стерлитамак. На транспортном средстве он перевозил доски из населенного пункта Старосаитово.

Очевидец аварии сообщил в полиции о случившемся. По его словам, на спуске грузовик очень занесло, поэтому КАМАЗ съехал на обочину и врезался в дерево. Водитель транспортного средства погиб в результате того, что на кабину сместился весь груз.

По факту случившегося инициирована проверка, после завершения которой будет принято процессуальное решение.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:47
Читайте также
Загрузка...
Франция и Китай подписали соглашения о
ВЦИОМ: Рейтинг доверия к Путину в декабре достиг
Во Франции потерявшийся котенок самостоятельно
В 2018 году потребности майнеров в электричестве
В московской школе объявили забастовку учеников
Уоррен Баффет предсказал «плохой конец» рынку
В Шри-Ланке впервые с 1955 года женщинам разрешат
На Урале предложили проложить первую
В Москве появится система прогнозирования опасных
Ксения Собчак опубликовала раритетное фото с
В Омске открылся социальный магазин для обмена
РФ не отправит делегацию на январскую сессию ПАСЕ
Добавление комментария
Последние новости
11.01, 13:03 Крупнейшая выставка электроники CES временно осталась
11.01, 12:58 Анатолий Артамонов предлагает запретить движение
11.01, 12:52 Франция и Китай подписали соглашения о партнерстве на
11.01, 12:48 Жителя Нижнего Новгорода осудят за насильственные
11.01, 12:42 На севере Москвы машина сбила насмерть перебегавшую
11.01, 12:38 ВЦИОМ: Рейтинг доверия к Путину в декабре достиг
11.01, 12:32 Ученые разработали новое лекарство от ВИЧ, которое можно
11.01, 12:25 СМИ: Поклонники назвали Орбакайте «вульгарной» из-за
11.01, 12:15 В Париже воры с топорами украли из магазина в отеле Ritz
11.01, 12:10 Во Франции потерявшийся котенок самостоятельно вернулся
11.01, 11:55 Продажи Xiaomi Redmi 5A за первый месяц превысили 1 млн
11.01, 11:41 Автомобиль въехал в остановку в Иркутске, есть
11.01, 11:32 iPhone X выдергивают волосы и причиняют пользователям
11.01, 11:26 В macOS High Sierra обнаружена новая уязвимость с
11.01, 11:22 В Сети появились первые фото полноэкранного смартфона
11.01, 11:18 Тина Тернер и группа «Queen» стали лауреатами премии
11.01, 11:14 В 2018 году потребности майнеров в электричестве
11.01, 11:10 Павел Дуров попросил не называть Telegram "российским
11.01, 11:06 В Нижнем Новгороде пропавшую женщины нашли живой
11.01, 11:02 «Дом-2»: Елизавета Триандафилиди продолжает радоваться
Новости партнеров