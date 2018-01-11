В Башкирии водитель КАМАЗа погиб, потеряв управление на спуске
В Башкирии погиб водитель КАМАЗа, поскольку потерял контроль над транспортным средством на спуске. Инцидент произошел минувшим вечером на 97-м км автотрассы «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск». Информацию подтвердили в местном ГИБДД.
За рулем КАМАЗа находился 58-летний местный житель города Стерлитамак. На транспортном средстве он перевозил доски из населенного пункта Старосаитово.
Очевидец аварии сообщил в полиции о случившемся. По его словам, на спуске грузовик очень занесло, поэтому КАМАЗ съехал на обочину и врезался в дерево. Водитель транспортного средства погиб в результате того, что на кабину сместился весь груз.
По факту случившегося инициирована проверка, после завершения которой будет принято процессуальное решение.
За рулем КАМАЗа находился 58-летний местный житель города Стерлитамак. На транспортном средстве он перевозил доски из населенного пункта Старосаитово.
Очевидец аварии сообщил в полиции о случившемся. По его словам, на спуске грузовик очень занесло, поэтому КАМАЗ съехал на обочину и врезался в дерево. Водитель транспортного средства погиб в результате того, что на кабину сместился весь груз.
По факту случившегося инициирована проверка, после завершения которой будет принято процессуальное решение.
Автор: Валерия Орлова