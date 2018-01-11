Физики впервые показали квантовое взаимодействие электронов в молекуле
Физики в первый раз продемонстрировали квантовое взаимодействие электронов внутри молекулы. Был создан новый метод для визуализации, позволяющий зарегистрировать сложный процесс. Корреляции имеют высокую связь с волновой функцией. Соответствующая статья была представлена на страницах Nature Communications.
«Имеются различные методы, дающие возможность показать корреляции по различным наблюдения, но мы напрямую измерили их при помощи наблюдения спектра. Отмеченные спектры совпадают с Фурье-образами разных частей квадрата в составе волновой функции. Никаких механизмов восстановления либо трансформации проводить не нужно», — отмечает один из авторов работы из Автономного университета Мадрида.
Непосредственно волновую функцию в квантовой физике увидеть нельзя. Таким образом, она не может быть измерена напрямую. Функционально методика представляет собой комбинацию 2-х известных способов. Новый подход позволит исследовать системы с высоким числом электронов, а также корреляции волновых взаимодействий различных молекул.
Межэлектронное взаимодействие при исследовании напрямую отличается высоким значением для науки. Получение таких данных позволяет более широко понимать базовые свойства материи. К примеру, одна из самых распространенных методик не берет в расчет многие корреляции. Именно электронные корреляции представляют собой базу для сложных явлений, подобных сверхпроводимости и огромному магнетосопротивлению.
«Имеются различные методы, дающие возможность показать корреляции по различным наблюдения, но мы напрямую измерили их при помощи наблюдения спектра. Отмеченные спектры совпадают с Фурье-образами разных частей квадрата в составе волновой функции. Никаких механизмов восстановления либо трансформации проводить не нужно», — отмечает один из авторов работы из Автономного университета Мадрида.
Непосредственно волновую функцию в квантовой физике увидеть нельзя. Таким образом, она не может быть измерена напрямую. Функционально методика представляет собой комбинацию 2-х известных способов. Новый подход позволит исследовать системы с высоким числом электронов, а также корреляции волновых взаимодействий различных молекул.
Межэлектронное взаимодействие при исследовании напрямую отличается высоким значением для науки. Получение таких данных позволяет более широко понимать базовые свойства материи. К примеру, одна из самых распространенных методик не берет в расчет многие корреляции. Именно электронные корреляции представляют собой базу для сложных явлений, подобных сверхпроводимости и огромному магнетосопротивлению.
Автор: Валерий Антонов