В Таиланде арестован турист из России, сбивший насмерть британца
В Таиланде арестован 31-летний турист из России, сбивший насмерть 69-летнего британца. Сведения о ДТП, произошедшем 10 января на острове Самуй, появились в издании The Nation.
Сообщается, автомобиль под управлением гражданина России двигался на огромной скорости и сбил мужчину, переходившего проезжую часть. От удара турист отлетел на 25 метров. Водитель задержан и дожидается обвинений.
Ранее в Таиланде россиянина задержали с фальшивыми долларами.
Сообщается, автомобиль под управлением гражданина России двигался на огромной скорости и сбил мужчину, переходившего проезжую часть. От удара турист отлетел на 25 метров. Водитель задержан и дожидается обвинений.
Ранее в Таиланде россиянина задержали с фальшивыми долларами.
Автор: Джанабилова Татьяна П