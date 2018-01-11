В Екатеринбурге 12-летняя девочка получила травму позвоночника во время катания с горки
В Екатеринбурге 12-летняя девочка получила серьёзную травму позвоночника во время катания с горки на тюбе. Инцидент произошел на новогодних каникулах.
По имеющимся данным, множество детей одновременно скатились с необорудованной горки и получили различные ушибы, а также травмы. У 12-летней местной жительницы диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Медики направили ребенка в Институт травматологии и ортопедии на лечение.
Врачи предупреждают, что массовый спуск с горок чреват получением серьёзных травма. По мнению медиков, в несчастном случае с девочкой виноваты взрослые, которые не находились рядом в тот момент.
Согласно статистике, на новогодних каникулах в детские больницы Екатеринбурга попали 69 человек. Также 270 детей обращались за разовой медицинской помощью. Большое количество школьников получили вывихи, переломы, сотрясения головного мозга. Двое детей попали в медучреждение с ожогами от использования петард и фейерверков.
По имеющимся данным, множество детей одновременно скатились с необорудованной горки и получили различные ушибы, а также травмы. У 12-летней местной жительницы диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Медики направили ребенка в Институт травматологии и ортопедии на лечение.
Врачи предупреждают, что массовый спуск с горок чреват получением серьёзных травма. По мнению медиков, в несчастном случае с девочкой виноваты взрослые, которые не находились рядом в тот момент.
Согласно статистике, на новогодних каникулах в детские больницы Екатеринбурга попали 69 человек. Также 270 детей обращались за разовой медицинской помощью. Большое количество школьников получили вывихи, переломы, сотрясения головного мозга. Двое детей попали в медучреждение с ожогами от использования петард и фейерверков.
Автор: Валерия Орлова