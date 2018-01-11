В США официально признали две новые породы охотничьих собак
В США официально признали две новые породы собак, речь идет о вендейском бассет-гриффоне и нидерландском койкерхондье. Руководство Американского клуба собаководства (АКС) внесло охотничьи породы животных в свою классификацию.
На официальном сайте АКС сообщается, что одна из пород, которая была добавлена в реестр, называется большой вендейский бассет-гриффон, данная порода выведена специально для охоты на кроликов и зайцев во Франции. Специалисты отмечают, что собака этого вида является очень активной, им нужны ежедневные беговые упражнения.
Вторая порода получила наименование нидерландский койкерхондье, она выведена в Европе несколько сотен лет назад. Животное предназначено для охоты на уток. Выведенная порода, уточняют собаководы, была раньше особенно популярна среди представителей голландской знати.
На официальном сайте АКС сообщается, что одна из пород, которая была добавлена в реестр, называется большой вендейский бассет-гриффон, данная порода выведена специально для охоты на кроликов и зайцев во Франции. Специалисты отмечают, что собака этого вида является очень активной, им нужны ежедневные беговые упражнения.
Вторая порода получила наименование нидерландский койкерхондье, она выведена в Европе несколько сотен лет назад. Животное предназначено для охоты на уток. Выведенная порода, уточняют собаководы, была раньше особенно популярна среди представителей голландской знати.
Автор: Семен Зайцев