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Обновленный Ford Edge ST 2019 получит двигатель на 335 лошадиных сил
Новая версия Ford Edge ST из модельного ряда 2019 года будет укомплектована двигателей на 335 лошадиных сил. Автоматическая трансмиссия будет 8-секционной, что должно уменьшить расход топлива. Специалисты компании-производителя уверили в росте уровня надежности систем безопасности, которая позволяет вести мониторинг многих слепых зон, а также выдавать предупреждение относительно лобового столкновения.

Обновленный Ford Edge ST 2019 получит двигатель на 335 лошадиных сил


При этом новы Ford Edge получит новую внешность. В дизайне поменяли головную оптику, добавили хромированные перекладины на решетке радиатора, произвели замену множества элементов. В случае этой модели компания-производитель первый раз использовала спецшильдик ST, который у многих автомобилистов традиционно ассоциируются с «заряженной» версией Focus.

Модель получит полный привод даже в стандартной спецификации. Наряду с этим Ford Edge ST оснастят жесткой подвеской, а спортивные тормоза будут доступны опционально. Экстерьер модели отличается от базовых версий модели черной сеткой на решетке радиатора, а также уменьшенные просветом между дорожным полотном и боковыми обвесами. Патрубки выхлопной системы также станут располагаться на меньшей высоте. Все это придаст новинке более спортивный и агрессивный вид.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:00
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