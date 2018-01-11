Физики в очередной раз нарушили второй закон термодинамики
Ученые в области физики нашли еще один пример нарушения второго закона термодинамики. Он гласит, что все самопроизольные процессы, проходящие естественным образом, завершаются определенной деградацией, при этом в целом сильно возрастает уровень энтропии для Вселенной.
В ходе проведения исследования специалисты выяснили: если скорректировать спины находящихся в тепловых состояниях с разными температурами двух атомов, то тепло начнет течь от холодной частицы к горячей. Что касается энтропии, то она будет постепенно снижаться.
Ученые отмечают, если речь идет о квантовом мире, то в нем законы физики являются всегда применимыми. В то же время падение энтропии в определённом случае совпадает с уменьшением взаимной информации атомов, говорится в материале американских специалистов, доступном в архиве Cornell University Library.
В ходе проведения исследования специалисты выяснили: если скорректировать спины находящихся в тепловых состояниях с разными температурами двух атомов, то тепло начнет течь от холодной частицы к горячей. Что касается энтропии, то она будет постепенно снижаться.
Ученые отмечают, если речь идет о квантовом мире, то в нем законы физики являются всегда применимыми. В то же время падение энтропии в определённом случае совпадает с уменьшением взаимной информации атомов, говорится в материале американских специалистов, доступном в архиве Cornell University Library.
Автор: Валерия Орлова