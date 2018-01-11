В Омске открылся социальный магазин для обмена старыми вещами
В Омске открылся социальный магазин «Кладовка» для обмена старыми и ненужными вещами за символическую оплату. Стартап молодых братьев-предпринимателей, расположенный в подъезде дома в городке Нефтяников, уже начал приносить прибыль.
«Наш магазин отличается от сэконд-хэндов и комиссионок. Мы предлагаем отдать ненужные вещи людям, которые найдут им применение», - рассказал бизнесмен Михаил Карант.
Перед открытием бизнеса стартаперы изучили рынок и провели опрос населения через социальные сети. Пользователи быстро подхватили идею, поэтому проект был претворен в жизнь. Омичи несут в магазин все: книги, технику, вещи, посуду. Все товары выставлены на прилавках по цене от 30 до 300 рублей, поэтому некоторые покупатели могут полностью одеться за 1000 рублей. Детские вещи бизнесмены рассылают по приютам и социальным центрам.
В магазине иногда проводится акция «Наволочка», во время которой каждый покупатель за 1000 рублей может приобрести любые товары, помещающиеся в этот предмет. Одному человеку удалось унести за раз 105 предметов.
Ранее в Омске открыли приют для женщин в положении.
«Наш магазин отличается от сэконд-хэндов и комиссионок. Мы предлагаем отдать ненужные вещи людям, которые найдут им применение», - рассказал бизнесмен Михаил Карант.
Перед открытием бизнеса стартаперы изучили рынок и провели опрос населения через социальные сети. Пользователи быстро подхватили идею, поэтому проект был претворен в жизнь. Омичи несут в магазин все: книги, технику, вещи, посуду. Все товары выставлены на прилавках по цене от 30 до 300 рублей, поэтому некоторые покупатели могут полностью одеться за 1000 рублей. Детские вещи бизнесмены рассылают по приютам и социальным центрам.
В магазине иногда проводится акция «Наволочка», во время которой каждый покупатель за 1000 рублей может приобрести любые товары, помещающиеся в этот предмет. Одному человеку удалось унести за раз 105 предметов.
Ранее в Омске открыли приют для женщин в положении.
Автор: Джанабилова Татьяна П