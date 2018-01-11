Ксения Собчак опубликовала раритетное фото с Борисом Немцовым
Известная журналистка, телеведущая и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак опубликовала раритетное фото с ныне покойным оппозиционером Борисом Немцовым. Соответствующий снимок появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
В комментарии к публикации Собчак рассказала, что власти США приняли решение назвать именем Немцова одну из площадей в Вашингтоне. По мнению политика, это стыдно и грустно, поскольку память персоны почтили за рубежом, а не в России.
Собчак напомнила об аналогичной ситуации с физиком Андреем Сахаровым. Как считает теледива, площадь или же мост имени Немцова должен был появиться первым в Москве и в Нижнем Новгороде. На данный момент известно о снятии памятной доски с дома, где жил политик и разрушении мемориала на посту.
В комментарии к публикации Собчак рассказала, что власти США приняли решение назвать именем Немцова одну из площадей в Вашингтоне. По мнению политика, это стыдно и грустно, поскольку память персоны почтили за рубежом, а не в России.
Собчак напомнила об аналогичной ситуации с физиком Андреем Сахаровым. Как считает теледива, площадь или же мост имени Немцова должен был появиться первым в Москве и в Нижнем Новгороде. На данный момент известно о снятии памятной доски с дома, где жил политик и разрушении мемориала на посту.
Автор: Валерия Орлова