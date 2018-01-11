В Москве появится система прогнозирования опасных погодных явлений
В Москве в этом году появится оригинальная, не имеющая аналогов в России, система прогнозирования опасных погодных явлений. Проект разрабатывается совместно с МЧС и правительством. Сведения предоставил глава Росгидромета Максим Яковенко.
«Проект разработан, данная статья расходов заложена в бюджет столицы, поэтому мы готовы приступить к реализации. Работа предстоит большая: установка современных метеостанций, дополнительных локаторов, разработка системы оповещения и программного обеспечения», - рассказал Яковенко.
Аналогичные проекты со временем внедрят в Ростове, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Сейчас на эти города не найдено финансирование.
Старая система оповещения в крупных городах давно перестала работать из-за плотной застройки и загрязненности воздуха. Даже спутники не способны справиться с задачей.
Ранее томские ученые создали систему, способную предсказывать погодные явления.
«Проект разработан, данная статья расходов заложена в бюджет столицы, поэтому мы готовы приступить к реализации. Работа предстоит большая: установка современных метеостанций, дополнительных локаторов, разработка системы оповещения и программного обеспечения», - рассказал Яковенко.
Аналогичные проекты со временем внедрят в Ростове, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Сейчас на эти города не найдено финансирование.
Старая система оповещения в крупных городах давно перестала работать из-за плотной застройки и загрязненности воздуха. Даже спутники не способны справиться с задачей.
Ранее томские ученые создали систему, способную предсказывать погодные явления.
Автор: Джанабилова Татьяна П