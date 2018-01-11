В Швейцарии запретили мешать питомцам лаять
Швейцарские власти ввели запрет на использование специальных автоматических устройств, гаджеты срабатывают, когда домашняя собака начинает лаять. Активируя раздражающие факторы, прибор заставляет животное прекратить шуметь.
Пресс-служба правительства конфедерации сообщила о намерениях защищать права домашних собак. В тексте нового закона указывается, что любые электронные устройства, предназначенное для того, чтобы мешать питомцам лаять, официально запрещаются.
Помимо этого, в стране ввели полное ограничение на перевозку в ненадлежащих условиях живых ракообразных, включая омаров. Речь идёт об общепринятой транспортировке в ледяной воде или во льду. По новым требованиям, владельцы ресторанов обязаны обеспечить перевозку ракообразных в естественной среде. Отмечено, что перед приготовлением омаров необходимо оглушать и лишь затем умерщвлять.
Пресс-служба правительства конфедерации сообщила о намерениях защищать права домашних собак. В тексте нового закона указывается, что любые электронные устройства, предназначенное для того, чтобы мешать питомцам лаять, официально запрещаются.
Помимо этого, в стране ввели полное ограничение на перевозку в ненадлежащих условиях живых ракообразных, включая омаров. Речь идёт об общепринятой транспортировке в ледяной воде или во льду. По новым требованиям, владельцы ресторанов обязаны обеспечить перевозку ракообразных в естественной среде. Отмечено, что перед приготовлением омаров необходимо оглушать и лишь затем умерщвлять.
Автор: Семен Зайцев