Компания Vuzix создала свои смарт-очки "убийцу Google Glass"
Компания Vuzix создала смарт-очки, подобные продукту от Google. Новое устройство отличается повышенной эргономичностью и применяет запатентованную технологию для создания ярких изображений на линию взгляда. В случае выключения, стекла смарт-очков останутся прозрачными и не будут мешать пользователю. Устройство уже окрестили как "убийцу Google Glass".
В конструкции используется небольшой светодиодный проектор. При помощи лазера изображение располагается на определенную позицию в пределах стекла. Это обеспечивает высокое качество изображения. При мигании дисплея можно заметить призрачный эффект объекта, видимого исключительно одним глазом.
На минидисплее можно работать с фото и видео, просмотреть карту или прочесть электронную почту. При этом новинка отличается и рядом недостатков, к числу которых относятся небольшая продолжительность работы – не более 90 минут. Не исключается, что гаджет появится на рынке уже в 2018 году при стоимости порядка $1000. Действительно ли он будет настолько популярным, чтобы придать новый импульс рынку умных очков на сегодня остается неизвестным.
В конструкции используется небольшой светодиодный проектор. При помощи лазера изображение располагается на определенную позицию в пределах стекла. Это обеспечивает высокое качество изображения. При мигании дисплея можно заметить призрачный эффект объекта, видимого исключительно одним глазом.
На минидисплее можно работать с фото и видео, просмотреть карту или прочесть электронную почту. При этом новинка отличается и рядом недостатков, к числу которых относятся небольшая продолжительность работы – не более 90 минут. Не исключается, что гаджет появится на рынке уже в 2018 году при стоимости порядка $1000. Действительно ли он будет настолько популярным, чтобы придать новый импульс рынку умных очков на сегодня остается неизвестным.
Автор: Валерий Антонов