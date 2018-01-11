На Урале предложили проложить первую высокоскоростную железную дорогу
На Урале могут проложить первую на территории Россию высокоскоростную железную дорогу. Она будет построена от Екатеринбурга до Челябинска, а впоследствии от Москвы до Казани.
Компания «Уральская скоростная магистраль» уже подала в правительство частную концессионную инициативу о строительстве в регионе участка ВСМ. В проекте планируют принять участие Челябинский трубопрокатный завод и инвесторы. Заявка была подана вместе с властями Свердловской и Челябинской областей.
В РЖД рассказали, что строительство вышеназванной дороги является частью программы ВСМ Москва-Пекин. Магистраль до китайской столицы должна стать продолжением участка Москва-Казань, сейчас решаются вопросы о финансировании.
По словам заявителей, половина суммы будет возложена на инвесторов, остальные денежные средства они планируют взять из бюджетного гранта. По скоростной магистрали расстояние между Челябинском и Екатеринбургом возможно преодолеть за 1,1 часа, а не за 3,5 часа.
Как считает губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров, ВСМ должна объединить в единую конурбацию два города. Также она поможет сформировать общий рынок труда и создать третью российскую столицу.
Компания «Уральская скоростная магистраль» уже подала в правительство частную концессионную инициативу о строительстве в регионе участка ВСМ. В проекте планируют принять участие Челябинский трубопрокатный завод и инвесторы. Заявка была подана вместе с властями Свердловской и Челябинской областей.
В РЖД рассказали, что строительство вышеназванной дороги является частью программы ВСМ Москва-Пекин. Магистраль до китайской столицы должна стать продолжением участка Москва-Казань, сейчас решаются вопросы о финансировании.
По словам заявителей, половина суммы будет возложена на инвесторов, остальные денежные средства они планируют взять из бюджетного гранта. По скоростной магистрали расстояние между Челябинском и Екатеринбургом возможно преодолеть за 1,1 часа, а не за 3,5 часа.
Как считает губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров, ВСМ должна объединить в единую конурбацию два города. Также она поможет сформировать общий рынок труда и создать третью российскую столицу.
Автор: Валерия Орлова