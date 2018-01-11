В Шри-Ланке впервые с 1955 года женщинам разрешат покупать алкоголь
В Шри-Ланке впервые с 1955 года женщинам разрешат покупать алкоголь. Власти островного государства приняли решение отменить старый закон. Информация прозвучала в эфире телеканала BBC.
Сообщается, женщины давно перестали соблюдать старый закон, но все равно рады его отмене. Теперь с 18-ти лет они могут без предварительного разрешения покупать спиртное и работать в торговых точках. Противники нововведения уверены, что скоро на острове возрастет число женщин с алкоголизмом.
Стоит отметить, что в Шри-Ланке население придерживается старых традиций и культурных ценностей, поэтому не злоупотребляет горячительными напитками.
Ранее в РФ разрешили покупать спиртное без паспорта.
Сообщается, женщины давно перестали соблюдать старый закон, но все равно рады его отмене. Теперь с 18-ти лет они могут без предварительного разрешения покупать спиртное и работать в торговых точках. Противники нововведения уверены, что скоро на острове возрастет число женщин с алкоголизмом.
Стоит отметить, что в Шри-Ланке население придерживается старых традиций и культурных ценностей, поэтому не злоупотребляет горячительными напитками.
Ранее в РФ разрешили покупать спиртное без паспорта.
Автор: Джанабилова Татьяна П