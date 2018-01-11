Парижскую оперу "Дон Карлос" покажут в России
Уже в январе россияне смогут увидеть в кинотеатрах оперу «Дон Карлос», творчество постановщика Кшиштофа Варликовского и Парижской национальной оперы. Это самая ожидаемая постановка Парижской оперы в этом сезоне.
Опера «Дон Карлос» была написана композитором Джузеппе Верди и является одним из самых значимых его произведений. Композитор написал ее по сюжету пьесы «Дон Карлос, инфант Испанский», автором которой является Фридрих фон Шиллер. Работу над этим произведением Джузеппе Верди начал по заказу «Гранд-Опера» в Париже, поэтому либретто в оригинале было на французском языке и само построение произведения выполнено во французском cтиле. Так, например, в 3-м действии был вставлен балет. Эта опера у Верди самая масштабная по длительности. Полная начальная версия, которая состоит из 5-ти актов с балетом, длится приблизительно 4 часа. Но после премьеры Джузеппе Верди сам сделал укороченные версии, а также вне Франции "Дон Карлос" можно услышать на итальянском.
Постановка 2017 года на французском языке, постановщик Кшиштоф Варликовский. Московский зритель может увидеть ее уже 13 января, а с 14 января уже можно будет посетить и в других городах России.
Опера «Дон Карлос» была написана композитором Джузеппе Верди и является одним из самых значимых его произведений. Композитор написал ее по сюжету пьесы «Дон Карлос, инфант Испанский», автором которой является Фридрих фон Шиллер. Работу над этим произведением Джузеппе Верди начал по заказу «Гранд-Опера» в Париже, поэтому либретто в оригинале было на французском языке и само построение произведения выполнено во французском cтиле. Так, например, в 3-м действии был вставлен балет. Эта опера у Верди самая масштабная по длительности. Полная начальная версия, которая состоит из 5-ти актов с балетом, длится приблизительно 4 часа. Но после премьеры Джузеппе Верди сам сделал укороченные версии, а также вне Франции "Дон Карлос" можно услышать на итальянском.
Постановка 2017 года на французском языке, постановщик Кшиштоф Варликовский. Московский зритель может увидеть ее уже 13 января, а с 14 января уже можно будет посетить и в других городах России.
Автор: Страхова Дарья