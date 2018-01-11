В Петербурге на сцене БДТ покажут акробатический спектакль от автора Cirque du Soleil
В эту субботу в Петербурге на сцене Большого драматического театра (БДТ) будет показан спектакль с элементами акробатики автора Cirque du Soleil Даниэле Финци Паска. Труппа мастера прибыла в Северную столицу на недельные гастроли.
La Verita вдохновлен работой великого художника Сальвадора Дали – занавесом к балету «Безумный Тристан». Впервые представление показали в Монреале в 2013 году. В спектакле объединены цирк, танец, театр и музыка.
По мнению режиссера, сейчас театральной культуре всего мира свойственно делить искусство на жанры, но он считает, что это не правильно. Даниэле Финци Паска добавил, что важно присутствие определённой истории, которую нужно донести зрителю.
Имя режиссера известно по всему миру, его знают как создателя шоу знаменитого «Цирка дю Солей». Паска также выступил постановщиком церемонии закрытия ОИ в Сочи. Мастеру дважды доводилось работать над спектаклями в Мариинском театре.
La Verita вдохновлен работой великого художника Сальвадора Дали – занавесом к балету «Безумный Тристан». Впервые представление показали в Монреале в 2013 году. В спектакле объединены цирк, танец, театр и музыка.
По мнению режиссера, сейчас театральной культуре всего мира свойственно делить искусство на жанры, но он считает, что это не правильно. Даниэле Финци Паска добавил, что важно присутствие определённой истории, которую нужно донести зрителю.
Имя режиссера известно по всему миру, его знают как создателя шоу знаменитого «Цирка дю Солей». Паска также выступил постановщиком церемонии закрытия ОИ в Сочи. Мастеру дважды доводилось работать над спектаклями в Мариинском театре.
Автор: Валерия Орлова