Уоррен Баффет предсказал «плохой конец» рынку виртуальных валют
Уоррен Баффет, один из богатейших людей мира, крупный инвестор полагает, что глобальное увлечение биткоинами и прочими криптовалютами может закончиться плохо. Прогнозы миллиардера опубликовал телеканал CNBC.
В продолжительном интервью CNBC Баффет заявил об отказе осуществлять какие-либо инвестиции в виртуальные валюты. По его мнению, невозможно определить, когда именно произойдёт их крушение, но бизнесмен предрекает «плохой конец» данному сегменту рынка. Основатель Berkshire Hathaway заявил журналистам телеканала, что считает инвестирование в криптовалюты нецелесообразным.
Бизнесмен, по его словам, поддерживает вложение денежных средств в «достойный бизнес». Миллиардер отметил, что его компания не предполагает вкладывать ресурсы в развитие рынка криптовалют. «У меня много проблем с вещами, о которых я кое-что знаю», - подчеркнул Баффет. Ранее масмедиа сообщили, что курс биткоина упал до 13 тысяч долларов.
В продолжительном интервью CNBC Баффет заявил об отказе осуществлять какие-либо инвестиции в виртуальные валюты. По его мнению, невозможно определить, когда именно произойдёт их крушение, но бизнесмен предрекает «плохой конец» данному сегменту рынка. Основатель Berkshire Hathaway заявил журналистам телеканала, что считает инвестирование в криптовалюты нецелесообразным.
Бизнесмен, по его словам, поддерживает вложение денежных средств в «достойный бизнес». Миллиардер отметил, что его компания не предполагает вкладывать ресурсы в развитие рынка криптовалют. «У меня много проблем с вещами, о которых я кое-что знаю», - подчеркнул Баффет. Ранее масмедиа сообщили, что курс биткоина упал до 13 тысяч долларов.
Автор: Семен Зайцев