В Сети появился первый трейлер фильма «Гоголь. Вий»
В Сети, наконец, появился первый официальный трейлер к мистическому фильму «Гоголь. Вий», который станет продолжением эпизода «Начало». Ролик представлен продюсерским центром Александра Цекало «Среда» и каналом ТВ-3.
По сюжету, молодой писатель Николай Гоголь (Александр Петров) берется за расследование серии убийств жительниц села Диканька. Ему помогают друзья и охотник на ведьм. Периодически поэт падает в обмороки, во время которых видит реальность, помогающую ему найти преступника. В одном из видений он узнает, что его возлюбленная Лиза станет следующей жертвой.
Зрителей ждут захватывающие моменты и спецэффекты, над которыми работал компьютерный специалист Евгений Барулин. Премьерный показ картины запланирован на 5 апреля.
Ранее в Сети появились отзывы людей на фильм «Гоголь. Начало».
По сюжету, молодой писатель Николай Гоголь (Александр Петров) берется за расследование серии убийств жительниц села Диканька. Ему помогают друзья и охотник на ведьм. Периодически поэт падает в обмороки, во время которых видит реальность, помогающую ему найти преступника. В одном из видений он узнает, что его возлюбленная Лиза станет следующей жертвой.
Зрителей ждут захватывающие моменты и спецэффекты, над которыми работал компьютерный специалист Евгений Барулин. Премьерный показ картины запланирован на 5 апреля.
Ранее в Сети появились отзывы людей на фильм «Гоголь. Начало».
Автор: Джанабилова Татьяна П