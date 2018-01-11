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В Сети появились тизерные изображения смартфона Vernee Apollo 2
В Сети обнародованы первые тизерные фотографии смартфона Vernee Apollo 2. Согласно инсайдерской информации, мобильное устройство обзаведется 8 Гб ОЗУ и встроенным накопителем на 256 Гб.

В Сети появились тизерные изображения смартфона Vernee Apollo 2


«Сердцем» смартфона выступит процессор Helio X30 SoC с отдельным графическим адаптером. Изначально производитель планировал, что устройство получит камеры для 360-градусной съёмки, однако позже пришлось отказаться от этой идеи из-за того, что данная технология не популярна.

Vernee Apollo 2 наделили дисплеем Super AMOLED. Внешне девайс очень напоминает Samsung Galaxy Note 8, но его отличают более широкие рамки экрана, делающие гаджет массивным. Мобильное устройство обзавелось расширенной комплектацией, в которую войдут система быстрой зарядки и наушники. При желании пользователь может дополнительно приобрести док-станцию.

Vernee Apollo 2 поступит на рынок в одной вариации с 8 б ОЗУ. Сообщается, что его работа будет осуществляться на базе одной их последний версий ОС Android. Особенностью смартфона станет камера на 16 Мп со светодиодной подвеской. О стоимости новинки пока ничего не сообщается, ее огласят ближе к старту продаж.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:47
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