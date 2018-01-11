Корпорация Boeing создала дрон грузоподъемностью в 225 кг
Компания Boeing создала дрон, грузоподъемность которого составляет 225 кг. Подробности о технических характеристиках новинки на сегодня остаются неизвестными. Само изобретение было классифицировано как воздушное транспортное средство.
Дрон функционирует с использованием батареи, приводящей в движение 8 лопастей. Габариты этого транспортировщика составляют 4,57х5,49х1,22 м. Масса самого устройства составляет 339 кг. На текущий момент Boeing не предоставляет никаких сведений относительно скорости полета новинки, равно как и не раскрывает максимальную дальность. Таким образом давать оценку конкурентоспособности продукта на сегодня рано.
При этом эксперты уверены, что новый дрон способен оказаться более выгодным в применении, нежели привычные самолеты. Вдобавок, рассчитанная полезная нагрузка оценивается как превосходящая аналогичные конструкции от Amazon и Google. Представители Boeing отметили, что выпуск дрона потребовал 3 месяца работы, а в его основу легли технологии, купленные компанией в 2017 году.
Дрон функционирует с использованием батареи, приводящей в движение 8 лопастей. Габариты этого транспортировщика составляют 4,57х5,49х1,22 м. Масса самого устройства составляет 339 кг. На текущий момент Boeing не предоставляет никаких сведений относительно скорости полета новинки, равно как и не раскрывает максимальную дальность. Таким образом давать оценку конкурентоспособности продукта на сегодня рано.
При этом эксперты уверены, что новый дрон способен оказаться более выгодным в применении, нежели привычные самолеты. Вдобавок, рассчитанная полезная нагрузка оценивается как превосходящая аналогичные конструкции от Amazon и Google. Представители Boeing отметили, что выпуск дрона потребовал 3 месяца работы, а в его основу легли технологии, купленные компанией в 2017 году.
Автор: Валерий Антонов